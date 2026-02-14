Ричмонд
Рязанцы жалуются на химический туман и вонь от новых свинокомплексов

В Рязанской области местные жители обеспокоены экологической ситуацией в связи со строительством новых свиноводческих комплексов. Как рассказала «Газете.ru» активистка Ольга (имя изменено) из Скопинского района, где планируется разместить ещё один объект, люди уже страдают от действующего предприятия.

Источник: Life.ru

По словам женщины, проживающие рядом с уже работающим свинокомплексом регулярно жалуются на сильный запах. Обращения в инстанции результатов не приносят.

«Им ответили, что решают эту проблему. Они может и решают, но проблема остаётся, и как её действительно решить, никто не знает», — объяснила женщина.

Активистка описывает последствия загрязнения воздуха: у людей появляется кашель, слезятся глаза, а на улице часто стоит «химический туман», из-за которого невозможно находиться вне помещений. Местные также опасаются, что отходы попадают в водоёмы. Несмотря на заверения производителей об использовании современных экологичных технологий, реальность иная, говорят местные.

«Сейчас много свиноферм строят по стране. Несмотря на “современные технологии”, жители повсеместно жалуются. Стоки отходов попадают в реки и питьевую воду. Потому что предприятия нарушают, сливают стоки. Не справляются с объёмами отходов, видимо», — отметила Ольга.

В ноябре рязанцы уже жаловались на мегасвинарники. Тогда сообщалось, что через суд удалось остановить строительство трёх объектов, но компания намерена продолжить работу в других округах.

