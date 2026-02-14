Рязанцы жалуются на химический туман и вонь от новых свинокомплексов

В Рязанской области местные жители обеспокоены экологической ситуацией в связи со строительством новых свиноводческих комплексов. Как рассказала «Газете.ru» активистка Ольга (имя изменено) из Скопинского района, где планируется разместить ещё один объект, люди уже страдают от действующего предприятия.