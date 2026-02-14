Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев рассчитывает получить от США гарантии безопасности сроком от 30 до 50 лет. По его словам, это необходимо для привлечения инвестиций в страну и обеспечения долгосрочной стабильности.
«Сейчас была встреча с инвесторами, бизнесом, им нужны гарантии более долгосрочные, чем пять, десять лет… У нас есть предложение от американской стороны на 15 лет… Мы хотим иметь 20+ лет, 30−50 лет, на что пойдет администрация и Конгресс — посмотрим», — заявил бывший комик в ходе пресс-конференции на Мюнхенской конференции по безопасности.
Тем временем в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на другую сторону этого вопроса. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что западные страны, обсуждая безопасность Украины, полностью игнорируют необходимость гарантий для России. По его мнению, такой подход не позволяет говорить о полноценном мирном урегулировании.
Дипломат подчеркнул, что за последние годы ни один западный политик ни разу не упомянул о важности гарантий для Российской Федерации. Грушко уверен, что обеспечить прочный мир невозможно без учета интересов всех сторон.