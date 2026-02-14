Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию со счётом 11:0 на Олимпиаде

Однако феерия финнов не помогла им занять первое место в группе. Словакия, Финляндия и Швеция набрали одинаковое количество очков (по 6), но именно словаки благодаря дополнительным показателям вышли в четвертьфинал с первой строчки.
Ранее сборная Канады по хоккею уверенно переиграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 5:1. После этого матча сборная Канады досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.