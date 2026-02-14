Ричмонд
Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию со счётом 11:0 на Олимпиаде

Сборная Финляндии одержала самую крупную победу на олимпийском хоккейном турнире, разгромив команду Италии со счётом 11:0. Матч третьего тура группового этапа прошёл в Милане. Дублем отметились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта. По одному голу добавили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Финляндия стала первой в истории командой, забившей 10 и более шайб на Олимпиаде.

Однако феерия финнов не помогла им занять первое место в группе. Словакия, Финляндия и Швеция набрали одинаковое количество очков (по 6), но именно словаки благодаря дополнительным показателям вышли в четвертьфинал с первой строчки.

Ранее сборная Канады по хоккею уверенно переиграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счётом 5:1. После этого матча сборная Канады досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал.

