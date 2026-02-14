Сборная Финляндии по хоккею разгромила Италию со счётом 11:0 на Олимпиаде

Сборная Финляндии одержала самую крупную победу на олимпийском хоккейном турнире, разгромив команду Италии со счётом 11:0. Матч третьего тура группового этапа прошёл в Милане. Дублем отметились Себастьян Ахо, Микаэль Гранлунд, Каапо Какко и Йоэль Кивиранта. По одному голу добавили Миро Хейсканен, Арттури Лехконен и Йоэль Армиа. Финляндия стала первой в истории командой, забившей 10 и более шайб на Олимпиаде.