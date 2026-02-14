«Северное солнце» над Царским Селом: 18 февраля стартует выставка о золотом шитье

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» хранитель фонда женского костюма ГМЗ «Царское Село» Ольга Федосеева обратила внимание на парадное платье княгини Ксении Александровны с трёхметровым шлейфом — такие наряды надевали лишь по самым торжественным поводам: коронация, приём послов или императорские крестины.
Экспонаты расположились в золотой анфиладе на символических ладьях: образ отсылает к водному пути, который связывал Русский Север со столицей. Главный хранитель Каргопольского музея Ольга Богданова рассказала, что северные очелья из жемчуга и бисера с инициалами хозяек стоили как рабочая лошадь — около 50 рублей. Начальник отдела выставок Екатерина Швиглёва подчеркнула, что объединяющим мотивом стали солярные символы — солнце в вышивках и резьбе.
Ранее в Эрмитаже завершили реставрацию уникального рельефного панно, созданного императрицей Марией Фёдоровной в конце XVIII века. Работа, долгое время находившаяся в фондах, представляет собой не просто акварельный пейзаж, а сложную диораму с использованием коры, мха и сухих растений, придающих изображению объём.
