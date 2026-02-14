Ричмонд
«Северное солнце» над Царским Селом: 18 февраля стартует выставка о золотом шитье

В Царском Селе готовят к открытию главную выставку года под названием «Северное солнце», которая золотой нитью общего культурного кода объединит два мира: императорский и крестьянский. В музейных витринах встретятся роскошные фрейлинские платья и северные кокошники, великокняжеские наряды и архангельские платки. Выставка откроется 18 февраля и продлится до 19 апреля.

В беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» хранитель фонда женского костюма ГМЗ «Царское Село» Ольга Федосеева обратила внимание на парадное платье княгини Ксении Александровны с трёхметровым шлейфом — такие наряды надевали лишь по самым торжественным поводам: коронация, приём послов или императорские крестины.

Экспонаты расположились в золотой анфиладе на символических ладьях: образ отсылает к водному пути, который связывал Русский Север со столицей. Главный хранитель Каргопольского музея Ольга Богданова рассказала, что северные очелья из жемчуга и бисера с инициалами хозяек стоили как рабочая лошадь — около 50 рублей. Начальник отдела выставок Екатерина Швиглёва подчеркнула, что объединяющим мотивом стали солярные символы — солнце в вышивках и резьбе.

Ранее в Эрмитаже завершили реставрацию уникального рельефного панно, созданного императрицей Марией Фёдоровной в конце XVIII века. Работа, долгое время находившаяся в фондах, представляет собой не просто акварельный пейзаж, а сложную диораму с использованием коры, мха и сухих растений, придающих изображению объём.

