«Северное солнце» над Царским Селом: 18 февраля стартует выставка о золотом шитье

Экспонаты расположились в золотой анфиладе на символических ладьях: образ отсылает к водному пути, который связывал Русский Север со столицей. Главный хранитель Каргопольского музея Ольга Богданова рассказала, что северные очелья из жемчуга и бисера с инициалами хозяек стоили как рабочая лошадь — около 50 рублей. Начальник отдела выставок Екатерина Швиглёва подчеркнула, что объединяющим мотивом стали солярные символы — солнце в вышивках и резьбе.