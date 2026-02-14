Географ назвал рыбакам цвет льда, который проломится без треска

«Но и это не гарантия: в устьях рек, на течении, у берегов, где бьют ключи или располагаются стоки, у зарослей камыша и возле деревьев лёд всегда слабее», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».
Он объяснил, как оценить прочность визуально: прозрачный лёд с голубоватым или зеленоватым отливом — надёжный, белый — вдвое слабее, а серый, матово-белый или с желтизной — самый коварный. Он может проломиться мгновенно, без предупреждающего треска. Важно не выходить на лёд в одиночку, не собираться группами и держаться на расстоянии пяти-шести метров друг от друга.
Если провалился под лёд, нужно позвать на помощь и принять горизонтальное положение, навалившись грудью на край льдины. Забросить одну ногу, затем вторую, помогая корпусом, и откатиться в сторону, откуда пришёл. На берегу необходимо сразу снять мокрую одежду, отжать и надеть снова — влажная ткань создаст парниковый эффект и немного задержит холод.
Ранее на Сахалине десятки рыбаков оказались отрезаны от берега после того, как льдина у села Стародубское треснула и начала расходиться. Утром люди спокойно ловили рыбу, но уже к обеду образовалась крупная трещина. В итоге один из рыбаков насмерть замёрз на льду во время метели.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.