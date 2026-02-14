Географ назвал рыбакам цвет льда, который проломится без треска

Ранее на Сахалине десятки рыбаков оказались отрезаны от берега после того, как льдина у села Стародубское треснула и начала расходиться. Утром люди спокойно ловили рыбу, но уже к обеду образовалась крупная трещина. В итоге один из рыбаков насмерть замёрз на льду во время метели.