Географ назвал рыбакам цвет льда, который проломится без треска

В конце зимы лёд становится особенно опасным из-за оттепелей и перепадов давления, предупредил заместитель декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Пётр Крылов. Безопасным, по его словам, считается покрытие толщиной от десяти сантиметров на пресных водоёмах и от пятнадцати — на солёных.

Life.ru

«Но и это не гарантия: в устьях рек, на течении, у берегов, где бьют ключи или располагаются стоки, у зарослей камыша и возле деревьев лёд всегда слабее», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Он объяснил, как оценить прочность визуально: прозрачный лёд с голубоватым или зеленоватым отливом — надёжный, белый — вдвое слабее, а серый, матово-белый или с желтизной — самый коварный. Он может проломиться мгновенно, без предупреждающего треска. Важно не выходить на лёд в одиночку, не собираться группами и держаться на расстоянии пяти-шести метров друг от друга.

Если провалился под лёд, нужно позвать на помощь и принять горизонтальное положение, навалившись грудью на край льдины. Забросить одну ногу, затем вторую, помогая корпусом, и откатиться в сторону, откуда пришёл. На берегу необходимо сразу снять мокрую одежду, отжать и надеть снова — влажная ткань создаст парниковый эффект и немного задержит холод.

Ранее на Сахалине десятки рыбаков оказались отрезаны от берега после того, как льдина у села Стародубское треснула и начала расходиться. Утром люди спокойно ловили рыбу, но уже к обеду образовалась крупная трещина. В итоге один из рыбаков насмерть замёрз на льду во время метели.

