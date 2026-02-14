Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо потребовала изгнать Россию из Южной Америки

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо в субботу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности призвала изгнать Россию из Южной Америки.
Политик также заявила, что после смены политического руководства в Венесуэле следует предпринять шаги по изменению власти на Кубе и в Никарагуа. Она считает, реализация этих мер позволит США впервые в истории стать свободными от влияния коммунизма и диктаторских режимов.
— Мы должны ликвидировать присутствие Кубы, России и Ирана в наших институтах. Китай предоставил режиму (президента Венесуэлы Николаса Мадуро — прим. «ВМ») более 60 миллиардов долларов, — передает слова Мачадо Clash Report.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские компании постепенно покидают Венесуэлу «вслед за событиями» в стране. По словам дипломата, это связано с инцидентом 3 января 2026 года, когда американские военнослужащие захватили в Каракасе Николаса Мадуро.
«Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, количестве ударов по объектам, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других стран на произошедшее.