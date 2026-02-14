Ричмонд
Россиянин Арутюнян завоевал временный титул чемпиона мира WBA

Российский тяжеловес Вартан Арутюнян завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весе до 101,7 кг. В 12-раундовом бою в Челябинске он досрочно остановил соотечественника Георгия Юновидова — рефери зафиксировал технический нокаут уже в шестом раунде.

Источник: Life.ru

26-летний Арутюнян продолжает идти без поражений: теперь в его активе 12 побед, из которых восемь одержаны нокаутом. До этого поединка он занимал лишь восьмую строчку рейтинга WBA, но уверенная победа резко изменила расклад сил в дивизионе.

Для 33-летнего Юновидова это поражение стало вторым в карьере при 11 победах. Он не сумел провести первую защиту пояса, который завоевал в мае прошлого года, нокаутировав Евгения Романова. Теперь временный титул перешёл к Арутюняну, а полноценным чемпионом мира WBA в этом весе остаётся россиянин Муслим Гаджимагомедов.

Ранее Life.ru писал, что Усман Нурмагомедов в Дубае задушил британца Альфи Дэвиса в третьем раунде и защитил титул чемпиона PFL. Тем самым российский боец довёл свою серию до 21 победы подряд.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.