Россиянин Арутюнян завоевал временный титул чемпиона мира WBA

Для 33-летнего Юновидова это поражение стало вторым в карьере при 11 победах. Он не сумел провести первую защиту пояса, который завоевал в мае прошлого года, нокаутировав Евгения Романова. Теперь временный титул перешёл к Арутюняну, а полноценным чемпионом мира WBA в этом весе остаётся россиянин Муслим Гаджимагомедов.