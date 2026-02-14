Россиянин Арутюнян завоевал временный титул чемпиона мира WBA

26-летний Арутюнян продолжает идти без поражений: теперь в его активе 12 побед, из которых восемь одержаны нокаутом. До этого поединка он занимал лишь восьмую строчку рейтинга WBA, но уверенная победа резко изменила расклад сил в дивизионе.
Для 33-летнего Юновидова это поражение стало вторым в карьере при 11 победах. Он не сумел провести первую защиту пояса, который завоевал в мае прошлого года, нокаутировав Евгения Романова. Теперь временный титул перешёл к Арутюняну, а полноценным чемпионом мира WBA в этом весе остаётся россиянин Муслим Гаджимагомедов.
Ранее Life.ru писал, что Усман Нурмагомедов в Дубае задушил британца Альфи Дэвиса в третьем раунде и защитил титул чемпиона PFL. Тем самым российский боец довёл свою серию до 21 победы подряд.
