Россиянам рассказали, аренда каких квартир подешевела в январе

В Санкт-Петербурге трёшки подешевели на 5%, до 85 тысяч рублей. При этом объём предложения в обеих столицах сократился: в Москве на 10,4%, в Петербурге — на 2,7%. А в Новосибирске цена осталась на уровне 50 тысяч рублей, хотя число доступных вариантов выросло на 13,8%.