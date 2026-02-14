Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, аренда каких квартир подешевела в январе

По итогам января цены на аренду трёхкомнатных квартир в российских городах-миллионниках снизились в среднем на 3,9%, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на сервис аренды недвижимости. По данным издания, наибольшее падение зафиксировано в Москве, где средняя ставка составила 147 тысяч рублей в месяц, это на 5,8% ниже декабрьского уровня.

Источник: Life.ru

В Санкт-Петербурге трёшки подешевели на 5%, до 85 тысяч рублей. При этом объём предложения в обеих столицах сократился: в Москве на 10,4%, в Петербурге — на 2,7%. А в Новосибирске цена осталась на уровне 50 тысяч рублей, хотя число доступных вариантов выросло на 13,8%.

Медианная стоимость студий в городах-миллионниках составила 29 тысяч рублей (минус 0,3%), однокомнатных — 32 тысячи (минус 0,3%), двухкомнатных — 41 тысяча (минус 1,1%). Во всех сегментах отмечено расширение предложения: студий стало больше на 5,1%, однокомнатных — на 9,6%, двухкомнатных — на 7%, трёхкомнатных — на 2,5%.

Ранее риелтор раскрыла, что остановит рост цен на аренду жилья в 2026 году. Кроме того, россиянам рассказали, как повысить стоимость съёмного жилья и увеличить доход.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.