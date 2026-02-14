Россиянам рассказали, аренда каких квартир подешевела в январе

В Санкт-Петербурге трёшки подешевели на 5%, до 85 тысяч рублей. При этом объём предложения в обеих столицах сократился: в Москве на 10,4%, в Петербурге — на 2,7%. А в Новосибирске цена осталась на уровне 50 тысяч рублей, хотя число доступных вариантов выросло на 13,8%.
Медианная стоимость студий в городах-миллионниках составила 29 тысяч рублей (минус 0,3%), однокомнатных — 32 тысячи (минус 0,3%), двухкомнатных — 41 тысяча (минус 1,1%). Во всех сегментах отмечено расширение предложения: студий стало больше на 5,1%, однокомнатных — на 9,6%, двухкомнатных — на 7%, трёхкомнатных — на 2,5%.
Ранее риелтор раскрыла, что остановит рост цен на аренду жилья в 2026 году. Кроме того, россиянам рассказали, как повысить стоимость съёмного жилья и увеличить доход.
