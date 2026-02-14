Премьер Дании Фредериксен отказалась назвать стоимость Гренландии для США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у острова Гренландия нет цены, и отказалась оценивать его стоимость для потенциальной продажи США. Такое заявление глава датского правительства сделала на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Конечно, нет. Можете ли вы оценить часть Испании или часть США, или любую другую часть мира?» — ответила Фредериксен на вопрос журналиста.
Премьер также напомнила о приверженности Копенгагена демократическим ценностям и принципу самоопределения народов. По ее словам, Королевство Дания является суверенным государством, которое обязано уважать волю жителей Гренландии.
Глава правительства подчеркнула, что народ Гренландии совершенно четко выразил свое мнение и не хочет становиться американцами. Премьер отметила, что жители острова намерены сохранять свою идентичность и оставаться отдельным народом.
При этом американский лидер Дональд Трамп допустил присоединение Гренландии к США. Он предположил, что остров может сам изъявить желание войти в состав Соединенных Штатов.