Аэропорт в Сочи закрыли на фоне угрозы атаки БПЛА

Вечером 14 февраля в Сочи была объявлена угроза атаки беспилотников. Об этом в 22:15 мск заявил в своём телеграм-канале глава города Андрей Прошунин, призвав жителей сохранять спокойствие.

Спустя несколько минут представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Ограничения начали действовать с 22:21 по московскому времени.

Ранее Life.ru писал, что в субботу российская ПВО уже отражала массированный налёт беспилотников на юге страны. За несколько часов были уничтожены девять дронов над Крымом, Азовским и Чёрным морями, а в Севастополе обломки повредили частные дома и территорию пляжа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

