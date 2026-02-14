Аэропорт в Сочи закрыли на фоне угрозы атаки БПЛА

Спустя несколько минут представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил, что в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов. Ограничения начали действовать с 22:21 по московскому времени.
Ранее Life.ru писал, что в субботу российская ПВО уже отражала массированный налёт беспилотников на юге страны. За несколько часов были уничтожены девять дронов над Крымом, Азовским и Чёрным морями, а в Севастополе обломки повредили частные дома и территорию пляжа.
