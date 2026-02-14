В Европе выдохнули после речи Рубио в Мюнхене: в его посыле увидели потепление отношений с США

Однако не все европейские политики разделяют оптимизм чешского президента. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого дипломата, некоторые представители европейских стран остались недовольны выступлением госсекретаря. В Европе считают, что его речь была обращена скорее к внутренней американской аудитории, чем к союзникам по НАТО и Евросоюзу.