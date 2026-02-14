В Европе выдохнули после речи Рубио в Мюнхене: в его посыле увидели потепление отношений с США

Выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности помогло развеять страхи европейцев по поводу ухудшения отношений с Вашингтоном. Об этом журналистам в кулуарах форума заявил президент Чехии Петр Павел.
«Речь государственного секретаря США Марко Рубио на конференции развеяла серьезные опасения европейских политиков, существовавшие в последнее время. Да, критика в адрес Европы в речи Рубио осталась, но она стала гораздо более конструктивной», — заявил политик.
По мнению Павла, глава американской дипломатии дал понять, что у США и Европы общие стратегические цели, а также схожая история и традиции. Президент Чехии также добавил, что буквально накануне, в пятницу, в отношениях между союзниками сохранялась тревожная атмосфера, но речь Рубио помогла ее разрядить.
Однако не все европейские политики разделяют оптимизм чешского президента. Как пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванного немецкого дипломата, некоторые представители европейских стран остались недовольны выступлением госсекретаря. В Европе считают, что его речь была обращена скорее к внутренней американской аудитории, чем к союзникам по НАТО и Евросоюзу.