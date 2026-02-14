Спортсменам пообещали новую партию презервативов на Олимпиаде в Италии

Организаторы зимней Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо подтвердили временную нехватку презервативов в олимпийских деревнях из-за спроса выше прогнозов. Запасы исчерпались за три дня, частично из-за Дня святого Валентина 14 февраля. Новые поставки завершатся к 16 февраля. Для сравнения, на летних Играх в Париже в 2024 году было заготовлено 300 тысяч презервативов. Традиция их бесплатного распространения действует с 1988 года, прерываясь лишь в Токио-2021 из-за пандемии.
Неожиданный дефицит: организаторы зимней Олимпиады в Италии спешат восполнить запасы презервативов.
Организационный комитет 25-х зимних Олимпийских игр в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо официально подтвердил временную нехватку презервативов в олимпийских деревнях. Согласно официальному комментарию Фонда «Милан-Кортина», поступившему в распоряжение информационных агентств, исчерпание запасов произошло вследствие спроса, значительно превысившего первоначальные прогнозы. Новые партии средств контрацепции начали поступать в воскресенье, 15 февраля 2026 года, а полное восполнение запасов во всех олимпийских деревнях планируется завершить к понедельнику, 16 февраля. Организаторы заверили, что впредь поставки будут осуществляться регулярно вплоть до закрытия Игр для обеспечения бесперебойного наличия.
Изначально для участников зимней Олимпиады было заготовлено порядка десяти тысяч презервативов. Однако уже в первые дни соревнований, по данным итальянских СМИ, бесплатные средства контрацепции полностью закончились в олимпийской деревне Кортина-д’Ампеццо — спустя всего три дня после открытия Игр. Представители Международного олимпийского комитета на брифинге в субботу, 14 февраля, связали резкий всплеск потребления с празднованием Дня святого Валентина, традиционно отмечаемого в этот день.
Контраст между масштабами обеспечения зимних и летних Игр оказывается существенным. На Олимпийских играх в Париже в 2024 году организаторы предусмотрели около трёхсот тысяч презервативов для спортсменов и членов делегаций. Разница в объёмах — тридцатикратная — отражает исторически сложившуюся практику: летние Олимпиады традиционно собирают значительно большее число участников и обслуживающего персонала, а продолжительность соревнований превышает зимние аналоги.
Бесплатное распространение презервативов в олимпийских деревнях стало стандартной процедурой с 1988 года, когда на Играх в Сеуле впервые была реализована программа профилактики заболеваний, передающихся половым путём. С тех пор эта мера неизменно сопровождала каждую Олимпиаду, за исключением единственного случая — летних Игр в Токио в 2021 году, когда из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, традиционная практика была временно приостановлена. Возобновление программы на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году подтвердило её устойчивое место в системе обеспечения участников соревнований.
Текущая ситуация в Италии вновь привлекла внимание к демографическим и социальным аспектам Олимпийских игр. Несмотря на спортивную специфику мероприятия, олимпийские деревни традиционно функционируют как временные международные сообщества, где проживают тысячи молодых людей из разных стран. Организаторы Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо подчеркивают, что обеспечение средствами контрацепции рассматривается как элемент заботы о здоровье и безопасности всех участников, независимо от их спортивной дисциплины или национальной принадлежности.
По мере приближения к завершающей фазе соревнований организационный комитет намерен усилить логистический контроль за расходованием медикаментов и средств гигиены, чтобы подобные дефициты впредь не возникали даже в условиях непредвиденного спроса. Ситуация с презервативами, несмотря на её деликатный характер, стала напоминанием о том, что успешное проведение крупнейших международных спортивных форумов зависит не только от инфраструктуры стадионов и трасс, но и от внимания к повседневным потребностям тысяч людей, собравшихся под олимпийским флагом.