Спортсменам пообещали новую партию презервативов на Олимпиаде в Италии

Бесплатное распространение презервативов в олимпийских деревнях стало стандартной процедурой с 1988 года, когда на Играх в Сеуле впервые была реализована программа профилактики заболеваний, передающихся половым путём. С тех пор эта мера неизменно сопровождала каждую Олимпиаду, за исключением единственного случая — летних Игр в Токио в 2021 году, когда из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, традиционная практика была временно приостановлена. Возобновление программы на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году подтвердило её устойчивое место в системе обеспечения участников соревнований.