В аэропорту Сочи ввели ограничения на полёты

Три российских аэропорта вечером 14 февраля приостановили полеты. В том числе, ограничения ввели в воздушной гавани Сочи. Аэропорт недоступен для приема и выпуска рейсов с 22:20. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.