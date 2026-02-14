В аэропорту Сочи ввели ограничения на полёты

Три российских аэропорта вечером 14 февраля приостановили полеты. В том числе, ограничения ввели в воздушной гавани Сочи. Аэропорт недоступен для приема и выпуска рейсов с 22:20. Об этом оповестили в пресс-службе Росавиации.
Кроме того, ограничения действуют в аэропорту Краснодара. Они введены в 20:30. Также, спустя час меры безопасности применили в воздушной гавани Геленджика.
«Аэропорт СОЧИ. ВВЕДЕНЫ временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в материале.
Прошлой ночью ограничения на использование воздушного пространства действовали в двух столичных аэропортах. Меры безопасности вводились в воздушных гаванях Внуково и Шереметьево. Аэропорты принимали и отправляли авиарейсы по согласованию.