Глава МИД Польши: США потеряли право на главную роль в переговорах по Украине

Как отметил польский министр, Вашингтон естественным образом играл ведущую роль, пока оказывал основную военную помощь Киеву. Однако сейчас, по его словам, американская поддержка «близка к нулю», а Европа фактически расплачивается за войну, закупая вооружения в США для передачи Украине. В то же время в Конгрессе даже не рассматриваются новые пакеты помощи.