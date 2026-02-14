Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский усомнился в праве США на лидерство в мирном процессе по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.
Как отметил польский министр, Вашингтон естественным образом играл ведущую роль, пока оказывал основную военную помощь Киеву. Однако сейчас, по его словам, американская поддержка «близка к нулю», а Европа фактически расплачивается за войну, закупая вооружения в США для передачи Украине. В то же время в Конгрессе даже не рассматриваются новые пакеты помощи.
Сикорский подчеркнул, что Европа заслуживает места за столом переговоров, поскольку конфликт напрямую влияет на ее безопасность.
— Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, тогда мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет на нас, — цитирует главу польского МИД РИА Новости.
13 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый раунд трехсторонних переговоров между Москвой, Вашингтоном и Киевом по урегулированию конфликта на Украине пройдет 17−18 февраля в Женеве. Он добавил, что в этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента России Владимир Мединский, и отметил, что такое решение соответствует структуре консультаций, которую согласовали до этого.