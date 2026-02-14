СК возбудил дело по факту гибели подростка после схода с крыши снега в ХМАО

Местные жители подтвердили RT, что дети нередко играли возле здания в Лянторе и били по стенам, провоцируя сход небольших снежных пластов. По их словам, школьников не раз замечали за подобными опасными развлечениями. На снимке, сделанном за несколько часов до ЧП, видно, как дети находятся у свода сооружения. В этом здании расположен крытый ледовый каток, где тренируются юные хоккеисты.