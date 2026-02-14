Финляндия устроила итальянским хоккеистам рекордный разгром на Олимпиаде

Сборная Финляндии разгромила Италию со счётом 11:0 в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира Олимпиады-2026. Финны забили три шайбы в первые десять минут; по две шайбы забросили Ахо, Гранлунд, Какко и Кивиранта. Вратарь Сарос отразил все 15 бросков соперника. Финская команда нанесла 62 броска в створ — рекорд зимних ОИ в матчах с участием игроков НХЛ. В группе B финны заняли второе место, итальянцы с тремя поражениями замкнули таблицу.
Финляндия установила рекорд олимпийского хоккея в разгроме сборной Италии.
Милан, 15 февраля 2026 года. Сборная Финляндии по хоккею с шайбой одержала убедительную победу над командой Италии в заключительном матче группового этапа зимних Олимпийских игр. Встреча, прошедшая вечером 14 февраля на арене в итальянском городе, завершилась со счетом 11:0 в пользу скандинавской команды. По периодам счет распределился следующим образом: 3:0, 3:0, 5:0.
Уже в первые десять минут матча финские хоккеисты определили исход поединка, забросив три безответные шайбы. Всего в составе победителей результативными действиями отметились семь игроков. Себастьян Ахо, выступающий за «Каролина Харрикейнс» в Национальной хоккейной лиге, дважды поразил ворота соперника на седьмой и сорок четвертой минутах встречи. По два гола также на счету у капитана команды Микаэля Гранлунда (десятая и тридцать восьмая минуты), Каапо Какко (одиннадцатая и двадцать восьмая минуты) и Йоэля Кивиранты (двадцать пятая и пятьдесят восьмая минуты). Дополнили результативную серию Миро Хейсканен и Арттури Лехконен, забросившие шайбы на сорок второй минуте, а также Йоэль Армиа на пятьдесят четвертой минуте.
Вратарь финской сборной Юусе Сарос провел матч на ноль, отразив все пятнадцать бросков итальянских хоккеистов по своим воротам. При этом финская команда нанесла рекордные шестьдесят два броска в створ соперника. Данный показатель стал максимальным для одного коллектива в истории зимних Олимпийских игр в матчах с участием игроков НХЛ. Предыдущее достижение принадлежало сборной Швеции, которая в первом туре нынешнего турнира нанесла шестьдесят бросков в ворота итальянцев.
По итогам трех туров группового этапа в группе В три команды набрали по шесть очков: Финляндия, Швеция и Словакия. Словакия заняла первое место благодаря лучшей разнице шайб в личных встречах и напрямую вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Финляндия расположилась на второй строчке турнирной таблицы и сохраняет возможность пройти в четвертьфинал как лучшая команда среди занявших вторые места в своих группах. Швеция заняла третье место, а Италия, проигравшая все три матча группового этапа, замкнула квартет. Шведская и итальянская сборные продолжат борьбу за олимпийские медали в стыковом раунде.
В составе сборной Словакии, завершившей групповой этап на лидирующей позиции, выступают три хоккеиста из Континентальной хоккейной лиги: защитник Мартин Гернат из ярославского «Локомотива», нападающий Адам Ружичка из московского «Спартака» и форвард Адам Лишка из череповецкой «Северстали».
Нынешние Олимпийские игры в Италии, которые продлятся до 22 февраля, впервые с 2014 года проходят с участием профессиональных игроков Национальной хоккейной лиги. Сборная России к участию в турнире не допущена. Победа финской команды над итальянцами со счетом 11:0 стала самой крупной в мужском хоккейном турнире Игр-2026 на текущий момент.