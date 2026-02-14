Финляндия устроила итальянским хоккеистам рекордный разгром на Олимпиаде

Уже в первые десять минут матча финские хоккеисты определили исход поединка, забросив три безответные шайбы. Всего в составе победителей результативными действиями отметились семь игроков. Себастьян Ахо, выступающий за «Каролина Харрикейнс» в Национальной хоккейной лиге, дважды поразил ворота соперника на седьмой и сорок четвертой минутах встречи. По два гола также на счету у капитана команды Микаэля Гранлунда (десятая и тридцать восьмая минуты), Каапо Какко (одиннадцатая и двадцать восьмая минуты) и Йоэля Кивиранты (двадцать пятая и пятьдесят восьмая минуты). Дополнили результативную серию Миро Хейсканен и Арттури Лехконен, забросившие шайбы на сорок второй минуте, а также Йоэль Армиа на пятьдесят четвертой минуте.