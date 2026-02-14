В Олимпийскую деревню завезут новую порцию бесплатных презервативов

«Дополнительные поставки осуществляются и будут распределены по всем посёлкам в период с сегодняшнего дня по понедельника», — приводит заявление организаторов агентство Reuters.
Организаторы добавили, что презервативы будут регулярно пополнять до конца Игр. Так они обеспечат постоянное наличие средств защиты.
Напомним, накануне 14 февраля в Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Их разобрали всего за три дня после старта Игр. Всего для атлетов заготовили 10 тысяч презервативов. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.
