Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Олимпийскую деревню завезут новую порцию бесплатных презервативов

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии привезли дополнительную партию презервативов. Ранее спортсмены пожаловались на их нехватку. Об этом сообщили организаторы Игр.

Источник: Life.ru

«Дополнительные поставки осуществляются и будут распределены по всем посёлкам в период с сегодняшнего дня по понедельника», — приводит заявление организаторов агентство Reuters.

Организаторы добавили, что презервативы будут регулярно пополнять до конца Игр. Так они обеспечат постоянное наличие средств защиты.

Напомним, накануне 14 февраля в Олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Их разобрали всего за три дня после старта Игр. Всего для атлетов заготовили 10 тысяч презервативов. Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.