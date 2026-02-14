Незаконный турист из США обрел новый дом и получил белорусский документ

Незаконный турист из США обрел новый дом и получил белорусский «паспорт». Еноту-нелегалу, которого 14 января таможенники обнаружили в автомобиле, прибывшем из Америки, и назвали Сеней, сделали самый настоящий документ. Об этом сообщили в программе «24 часа» на СТВ.
В документе, оформленном в виде страницы белорусского паспорта, указаны все его данные: дата рождения — 27 октября 2023 года; фамилия, имя — Енот Сеня (Арсений); место рождения — лес США; и срок действия — до 12 февраля 2036 года.
Енот-мигрант получил белорусский документ. Фото: СТВ.
Помимо «паспорта», узаконенный теперь енот-мигрант обрел и новый дом. Карантин, продолжавшийся несколько недель, который заморский гость отбывал под наблюдением в Ошмянской ветеринарной станции, закончился: ветеринары признали его абсолютно здоровым. Теперь он будет жить в Парке животных в Барановичах. Переезд енота состоялся сразу после получения «паспорта». Сеню доставили на новое место жительства на автомобиле в большой переноске, и сразу выпустили в вольер, где его ждала большая миска деликатесов — мяса и бананов.
«Будем стараться создать максимальный комфорт и уют для нашего иностранного гостя», — сообщили в Парке животных. Также в ответ на комментарий пользователя в официальном телеграм-канале зоопарка специалисты заверили, что Сеня в парке сможет обзавестись и подругой.
Ранее таможня Беларуси обнародовала новые подробности про неожиданного туриста в автомобиле из США: «Активный, предпочитает свежий виноград и крабовые палочки».
