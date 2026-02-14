Незаконный турист из США обрел новый дом и получил белорусский документ

Помимо «паспорта», узаконенный теперь енот-мигрант обрел и новый дом. Карантин, продолжавшийся несколько недель, который заморский гость отбывал под наблюдением в Ошмянской ветеринарной станции, закончился: ветеринары признали его абсолютно здоровым. Теперь он будет жить в Парке животных в Барановичах. Переезд енота состоялся сразу после получения «паспорта». Сеню доставили на новое место жительства на автомобиле в большой переноске, и сразу выпустили в вольер, где его ждала большая миска деликатесов — мяса и бананов.