Дизен раскритиковал «детские угрозы» Зеленского на Мюнхенской конференции

Профессор Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на конференции в Мюнхене, он отметил, что прозвучали детские угрозы.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.

Профессор из Норвегии уточнил, что конференция в этом году «была хуже некуда».

«Никакой стратегии, никакого здравого смысла, никакого достоинства — только детские угрозы и разжигание конфликта», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Зеленский насмехается над фигурой Виктора Орбана», — говорится в публикации.

Напомним, Зеленский в ходе выступления на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности оскорбительно высказался в адрес Орбана. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередное оскорбление со стороны Зеленского, заявил, что Украина не войдёт в ЕС.

По данным Berliner Zeitung, конфликт между Орбаном и Зеленским может осложнить планы украинской стороны по вступлению в ЕС, а также углублению сотрудничества с европейскими структурами.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

