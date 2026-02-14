Профессор Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.
Профессор из Норвегии уточнил, что конференция в этом году «была хуже некуда».
«Никакой стратегии, никакого здравого смысла, никакого достоинства — только детские угрозы и разжигание конфликта», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что Зеленский оскорбил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«Зеленский насмехается над фигурой Виктора Орбана», — говорится в публикации.
Напомним, Зеленский в ходе выступления на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности оскорбительно высказался в адрес Орбана. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередное оскорбление со стороны Зеленского, заявил, что Украина не войдёт в ЕС.
По данным Berliner Zeitung, конфликт между Орбаном и Зеленским может осложнить планы украинской стороны по вступлению в ЕС, а также углублению сотрудничества с европейскими структурами.
