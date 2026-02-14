Crew Dragon с Андреем Федяевым пристыковался к МКС

Вместе с Федяевым на орбиту прибыли астронавты Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено. Полёт прошёл в штатном режиме, стыковка выполнена по плану.
Для Федяева это уже второй визит на МКС — его космический дебют состоялся в 2023 году в составе миссии Crew-6. Теперь экипажу предстоит провести на орбите научные эксперименты и обслуживание станции.
Ранее Life.ru писал, что старт Crew-12 с мыса Канаверал прошёл по-настоящему символично — перед взлётом экипаж хором произнёс легендарное гагаринское «Поехали!». Первым его крикнул Андрей Федяев, а коллеги подхватили, пусть и с лёгким акцентом.
