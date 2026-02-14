Вылетевшую на Олимпиаду фигуристку Петросян сопроводит тренер Глейхенгауз

Глейхенгауз выложил фото из аэропорта. На снимке видны аккредитация с нейтральным статусом и билет из Стамбула в Милан.
Тренер поедет в Италию с трёхкратной чемпионкой России Аделией Петросян. Фигуристка выступит с короткой программой 17 февраля. Произвольную программу проведут 19 февраля.
Ранее двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отметила, что Петросян на Олимпиаде может уверенно соревноваться с лидерами мирового фигурного катания. По её словам, спортсменке не стоит думать о давлении и ожиданиях публики.
