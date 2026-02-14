Один человек погиб и шестеро пострадали в результате пожара в Сергиевом Посаде

В подмосковном Сергиевом Посаде несколько частных домов загорелись из-за падения наледи. Об этом информирует пресс-служба МЧС Подмосковья.
«В результате падения наледи на газовую арматура газгольдера произошел взрыв газовоздушной смеси в 2-этажном частном доме, произошло возгорания дома и двух соседних домов по всей площади», — сказано в релизе.
Сообщается, что огнеборцы локализовали пожар на площади 244 квадратных метра, пятерых пострадавших госпитализировали.
В то же время пресс-служба СК Подмосковья сообщила, что при тушении пожара одного человека нашли мёртвым.
«В территориальном следственном отделе ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — информирует пресс-служба.
Накануне женщина и четверо её детей погибли на пожаре в Хабаровском крае.
Напомним, во Владивостоке поздним вечером 12 февраля произошла страшная трагедия. Пожар в многоквартирном доме на улице Толстого унес жизни троих детей.