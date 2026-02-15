Тайная цель: эксперт объяснил, зачем Зеленский пытается отбить Гуляйполе

Контратаки ВСУ у Гуляйполя в Запорожской области носят исключительно медийный характер, речь о достижении противником оперативного успеха не идет, заявил aif.ru заявил военный эксперт Борис Джерелиевский.
Как сообщалось, украинская армия активно накатывается в районе Гуляйполя в попытке отбить отдельные участки. Однако российские бойцы успешно справляются с украинскими боевиками. Накануне сообщалось, что ВС РФ отбили более десяти контратак.
«В этом случае, как и во многих других, киевский режим преследует определённую медийную цель. Не более того. Сейчас Зеленскому важно показать Западу и, в частности, президенту США Дональду Трампу, что у него есть карты на руках, что он может контролировать ситуацию в зоне СВО. То есть здесь речь не идёт о стремлении достичь перелома или значительного оперативного эффекта. Главное — заявить о том, что удалось продвинуться, вклиниться в российские порядки и, если возможно, отбить посёлок или село», — сказал Джерелиевский.
По его словам, в медийном смысле для ВСУ будет большим достижением продемонстрировать украинский флаг в каком-нибудь небольшом населенном пункте, чтобы «заговорить о том, что они наступают».
По данным Джерелиевского, противник несет огромные потери, совершая контратаки у Гуляйполя.
«Потери у ВСУ очень значительные. Сейчас они особенно велики, больше, чем в 2023 году, когда противник пытался наступать на этих же участках. Это происходит, в том числе, из-за того, что у ВС РФ колоссальный перевес в воздухе и в ударных системах», — отметил военный эксперт.
При этом в основном на штурмы бросают обычные подразделения ВСУ с мобилизованным составом.
«Нацбаты командование украинской армии всё-таки старается беречь для решения политических задач или для поддержания стабильности киевского режима. Но в общем используют всё, что есть. Сейчас им особенно выбирать не приходится, потому что проблемы с резервами колоссальные», — подытожил Джерелиевский.