Хлыст и морковка: как Юрий Любимов ставил в Швеции «Мастера и Маргариту»

Чтобы не умереть со скуки со слишком рациональными и прямолинейными шведами, Любимов и правда часто выступает чуть ли не как конферансье Жорж Бенгальский, фонтанирующий на репетициях мемуарными зарисовками, небольшими лекциями по русской и советской культуре, а то и немного бородатыми советскими анекдотами, вероятно, даже получая особое удовольствие от того, что актеры Драматена не всегда улавливают соль шутки. Один из излюбленных жанров Любимова Александер-Гарретт определяет так: «Немного сплетен, чтобы отвлечь и развеселить актеров», но в репертуаре прожившего долгую жизнь режиссера есть и уникальные личные воспоминания, которые на шведов, должно быть, производили не менее фантастическое впечатления, чем похождения дьявола и его подручных в сталинской Москве: «Ко всеобщему удивлению, Любимов вспомнил, что в 1924 году семилетним пацаном в лютые январские морозы он с братом присутствовал на похоронах самого Ленина — вождя русской революции. Актеры ахнули! “Да, — не без гордости подтвердил Любимов, — мальчишкой я видел Ленина в гробу”. Кроме того, иногда Любимов пытается преодолеть не только трудности перевода романа (который далеко не все участники спектакля осилили от корки до корки), но и разницу менталитетов, в доходчивой, а то и провокационной форме объясняя шведам специфику русского характера: “В России все писатели. В Москве все пишут: кто стихи, кто романы, кто доносы”.