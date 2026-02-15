Неслучайные связи: артефакты Инфанте представили в Дубне

Известный современный художник и пионер кинетического искусства Франциско Инфанте-Арана открыл выставку в уникальном месте — первой профессиональной галерее Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. В экспозиции «АртеФакты Франциско ИнФантэ» — более 120 работ из личной коллекции мастера. На открытие выставки пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и ученые с мировым именем, включая академика Юрия Оганесяна, в честь которого назван последний элемент таблицы Менделеева. «Известия» посетили экспозицию и пообщались с художником.
Где проходит выставка Инфанте.
Ученые Объединенного института ядерных исследований решили наглядно продемонстрировать связь науки и искусства. В стенах своего Дома международных совещаний открыли галерею — первое профессиональное выставочное пространство в наукограде Дубне. Для его старта выбрали экспозицию нашего современника, заслуженного художника РФ и лауреата Государственной премии РФ Франциско Инфанте-Арана.
Подготовленная совместно с арт-усадьбой Веретьево выставка получила название «АртеФакты Франциско ИнФантэ». Она приурочена к 50-летию концепции «артефакта» — уникального жанра, изобретенного художником на стыке инсталляции и фотографии. 120 работ классика разместили в трех залах, создавая целостное впечатление о его творчестве.
Неразрывность связи науки и искусства была продемонстрирована и на торжественном открытии выставки. На церемонию прибыли ученые с мировым именем, среди которых — академик РАН Юрий Оганесян, признанный специалист в области экспериментальной ядерной физики. В честь ученого назван последний, 118-й элемент таблицы Менделеева — оганесон (Og).
Как шутят в Дубне, здесь вполне реально отправить письмо ученому, указав в адресе лишь химические символы из химической таблицы — и корреспонденция гарантированно дойдет до получателя. Этот город — единственное место в мире, где почтальонам не требуется разъяснять значение обозначений химических элементов.
Местные адреса буквально пропитаны наукой: Ru (Rutherium — рутений) символизирует Россию; Mc (Moscovium — московий) увековечивает Московскую область; Db (Dubnium — дубний) отсылает к Дубне; Fl (Flerovium — флеровий) напоминает об улице Флерова; Og (Oganesson — оганесон) указывает на дом, где проживает академик Юрий Цолакович Оганесян.
Такая оригинальная «химическая» система адресации наглядно демонстрирует, насколько глубоко наука проникла в повседневную жизнь города.
— Я в науке ничего не понимаю, и у меня даже нет поползновений в чем-то разобраться, — признался Франциско Инфанте. — Всегда с удовольствием слушаю, что говорят ученые. Потому что у них совсем другой характер мышления. Если ученый думает сознанием, то художник идет по пути интуиции.
Что смотреть на экспозиции в Дубне.
Появившись в галерее, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сразу спросил директора ОИЯИ Григория Трубникова: «Если ученые пришли на выставку, кто же следит за синхрофазотроном?».
Оказалось, пока гости собирались, была получена устойчивая циркуляция пучков коллайдера. — Ура! — воскликнул директор. — Пучки встретились. NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility) работает! — Новость собравшиеся встретили бурными аплодисментами.
Михаил Швыдкой в Дубне не случайный гость. Как он признался, здесь он в качестве «сводника», так как именно он познакомил ученых и галеристов с Франциско Инфанте.
— В 1966 году Франциско создал свою первую работу. Это было время, когда пытались понять, насколько в новую эпоху искусство обладает смыслом прозрения, — поделился Швыдкой. — Наука и творчество — это то, что пока до конца не определено. А художники в своих поисках занимаются тем, что еще не изучено. Искусство продолжает стремиться к познанию неизвестных измерений даже в XXI веке.
— 50 лет назад Франциско Инфанте придумал «артефакт», — рассказала куратор выставки Ирина Горлова. — Это создание инсталляций на фоне природы при помощи разных геометрических композиций. Начиная с зеркальных объектов, которые он делал в 1976 году, где главным объектом были треугольники, и заканчивая современной серией «Знаки эйдоса», которую он создавал прошлым летом. В ней главной темой становится волна. Она и природное явление, и часть физики.
Начинается выставка с «Рождения вертикали» — работы, которую художник создал в 19 лет. В каждом зале посетители видят пересечение старого и нового, здесь сталкиваются работы 1960-х и 2000-х годов.
Экскурсоводы предупреждают: «Не споткнитесь!» Потому что пересечение в экспозиции буквальное. Работы демонстрируются на тонких тросах, которые крепят их к потолку и полу нестандартной перекрестной фиксацией.
Это задумка художника. Ему не хочется, чтобы работы были развешаны как фотографии, ему важно показать, что это нечто другое и тоже часть инсталляции. А при правильном освещении посетители могут увидеть отдельное произведение даже в тенях на полу.
Свои инсталляции Франциско Инфанте представлял в разных странах: России, Франции, Испании, Италии, Японии, Шотландии. Его работы находятся в собраниях крупнейших российских и мировых музеев, включая Центр Помпиду, Бруклинский музей, Государственную Третьяковскую галерею.
В следующем зале гости могут увидеть два фильма из личного архива художника.
— Один фильм смонтирован сыном художника Платоном Инфанте в 2001 году, — рассказала куратор. — Он основан на исторических материалах. Видео снимали на VHS и на кинопленку в 1970-х и до 1990-х. Второй фильм создан Александром Долгиным и Ираидой Юсуповой как мультимедиа для выставки в Третьяковке в 2014 году. Постоянным соавтором Франциско стала его жена — художница Нонна Горюнова. Она тоже появляется на экране. А сыновья Инфанте приехали в Дубну поддержать отца.
Самый притягательный экспонат — кинетический объект «Пространство, движение, бесконечность». Он, как звезда в темноте, светит и вращается.
— Он древний, в 1963 году я его придумал, а в 1965-м он уже у меня закрутился, — пояснил Франциско Инфанте. — Это реплика первого объекта, который находится в Париже в Центре Помпиду. Для меня это модель пространства, движения, бесконечности.
В этом же зале разместились серии работ 1965 года, которые художник называет «Проект реконструкции звездного неба».
Накануне выставки художник встретился с академиком Оганесяном. Общались на философские темы. Нашли много общего. Инфанте рассказал, что Оганесян "говорит, что не понимает, что такое бесконечность, но, думаю, он лукавит. Хотя я ему объяснить ее не могу, потому что сам не понимаю, что это такое. Поэтому всю жизнь занимаюсь бесконечностью.
Увидеть работы Франциско Инфанте можно в галерее ОИЯИ до 27 июля.