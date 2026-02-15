Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги в Поминальницу, 18 февраля

Для тех, кто планирует крупные расходы в этот день, существует особый обряд. Нужно взять монету из кошелька, положить ее под порог или ковер и произнести следующие слова: «Сиди тут, братьев своих дожидайся. Пусть они со мной пойдут, но потом ко мне возвратятся!». А после возвращения домой необходимо вернуть монету в кошелек. Считается, что этот ритуал быстро помогает восполнить потраченное.