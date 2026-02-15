Народный календарь. Как вернуть потраченные деньги в Поминальницу, 18 февраля

18 февраля православная церковь чтить память мученицы Агафьи. В народном календаре эту дату прозвали Агафья Коровница, Голодуха и Поминальница.
Для тех, кто планирует крупные расходы в этот день, существует особый обряд. Нужно взять монету из кошелька, положить ее под порог или ковер и произнести следующие слова: «Сиди тут, братьев своих дожидайся. Пусть они со мной пойдут, но потом ко мне возвратятся!». А после возвращения домой необходимо вернуть монету в кошелек. Считается, что этот ритуал быстро помогает восполнить потраченное.
Также 18 февраля является днем поминовения усопших, поэтому в эту дату нужно посетить церковь и помолиться за их души, особенно за тех, кто ушел из жизни насильственным путем.
Приметы погоды:
Погода теплая — сильных морозов уже не будет.
Мороз в этот день — к жаркому и засушливому лету.
Вокруг черная земля, без снега — к летней засухе.
Именины отмечают: Агафья, Антон, Василиса, Галактион, Макар.