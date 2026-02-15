Ричмонд
МО РФ: силы ПВО ликвидировали 55 беспилотников над российскими регионами

Российские военные уничтожили 55 украинских беспилотников самолётного типа, в том числе над Азовским морем, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие нейтрализовали 55 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.

Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.

29 украинских аппаратов уничтожили над акваторией Азовского моря, кроме того, беспилотники ликвидированы в Краснодарском крае и над Чёрным морем.

«В период с 20:00 до 23:00 дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 29 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 23 БПЛА — над территорией Краснодарского края и три БПЛА — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу российские военнослужащие перехватили и уничтожили над территорией страны 20 беспилотников украинских войск. В частности, они были ликвидированы над территорией Республики Крым, а также в Орловской и Астраханской областях.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

