Российская шорт-трекистка Алёна Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады

Ранее на зимних Олимпийских играх в Италии завершились соревнования по фигурному катанию. Золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Это первая победа Казахстана в этом виде спорта на Олимпийских играх. Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Россиянин Пётр Гуменник завершил турнир на шестом месте, набрав 271,21 балла по сумме двух программ. При этом у многих экспертов остались вопросы к судьям.