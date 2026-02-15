Ричмонд
Российская шорт-трекистка Алёна Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады

На Олимпиаде в Милане продолжаются соревнования по шорт-треку. Российская спортсменка Алёна Крылова успешно преодолела квалификационный забег на дистанции 1000 метров. Она финишировала третьей с результатом 1 минута 28,495 секунды и гарантировала себе участие в четвертьфинале, который состоится 16 февраля.

Источник: Life.ru

Иначе сложился день для другого российского шорт-трекиста Ивана Посашкова. На дистанции 1500 метров он занял шестое место в своём забеге (2:19,117) и не сумел пробиться в полуфинальную стадию турнира.

Ранее на зимних Олимпийских играх в Италии завершились соревнования по фигурному катанию. Золотую медаль в мужском одиночном катании завоевал представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,64 балла). Это первая победа Казахстана в этом виде спорта на Олимпийских играх. Серебро и бронзу взяли японцы Юма Кагияма (280,06) и Сун Сато (274,90). Россиянин Пётр Гуменник завершил турнир на шестом месте, набрав 271,21 балла по сумме двух программ. При этом у многих экспертов остались вопросы к судьям.

