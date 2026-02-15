Российская шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ

Российская шорт-трекистка Алена Крылова пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира на дистанции 1000 метров на Играх в Милане. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.
В своем забеге 23-летняя спортсменка показала результат 1 минута 28,495 секунды и заняла третье место. По правилам соревнований, в полуфинал напрямую выходят первые две спортсменки из каждого забега, а также четыре лучшие шорт-трекистки, показавшие третий результат. После шести забегов Крылова гарантировала себе выход на следующий этап соревнований. Четвертьфиналы пройдут 16 февраля.
Крылова является действующей чемпионкой России на дистанциях 500 и 1000 метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.
10 февраля на Олимпиаде выступили сразу шесть наших спортсменов: лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник. Коростелеву, Непряевой, Посашкову и Крыловой, к сожалению, не удалось занять высоких мест. «Вечерняя Москва» продолжает следить за Олимпийскими играми в Милане и рассказывать о самых ярких моментах.