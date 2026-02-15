Российская шорт-трекистка Крылова вышла в четвертьфинал ОИ

В своем забеге 23-летняя спортсменка показала результат 1 минута 28,495 секунды и заняла третье место. По правилам соревнований, в полуфинал напрямую выходят первые две спортсменки из каждого забега, а также четыре лучшие шорт-трекистки, показавшие третий результат. После шести забегов Крылова гарантировала себе выход на следующий этап соревнований. Четвертьфиналы пройдут 16 февраля.