Стало известно, сколько получил неожиданный чемпион Олимпиады из Казахстана

Сумма закреплена на законодательном уровне: именно столько в Казахстане полагается олимпийскому чемпиону. Более того, президент страны Касым-Жомарт Токаев лично отметил триумфатора, вручив ему орден «Барыс» II степени.
Шайдоров набрал по итогам двух программ 291,58 балла. После короткого проката он шёл лишь пятым, однако в произвольной сумел перевернуть ход борьбы и вырвать золото. Серебро досталось японцу Юме Кагияме, бронза — его соотечественнику Сюну Сато.
Ранее Life.ru писал, что главный фаворит фигурного катания на зимних Олимпийских играх, американец российского происхождения Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и сенсационно остался лишь восьмым. Позже фигурист признался, что был слишком уверен в себе, а давление Олимпиады оказалось сильнее любых расчётов.
