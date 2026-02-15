Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько получил неожиданный чемпион Олимпиады из Казахстана

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров не только вписал своё имя в историю Игр-2026, но и получил солидное денежное вознаграждение. За победу в личном турнире Олимпиады спортсмен заработал 123,7 миллиона тенге — это около 250 тысяч долларов.

Источник: Life.ru

Сумма закреплена на законодательном уровне: именно столько в Казахстане полагается олимпийскому чемпиону. Более того, президент страны Касым-Жомарт Токаев лично отметил триумфатора, вручив ему орден «Барыс» II степени.

Шайдоров набрал по итогам двух программ 291,58 балла. После короткого проката он шёл лишь пятым, однако в произвольной сумел перевернуть ход борьбы и вырвать золото. Серебро досталось японцу Юме Кагияме, бронза — его соотечественнику Сюну Сато.

Ранее Life.ru писал, что главный фаворит фигурного катания на зимних Олимпийских играх, американец российского происхождения Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и сенсационно остался лишь восьмым. Позже фигурист признался, что был слишком уверен в себе, а давление Олимпиады оказалось сильнее любых расчётов.

Все о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.