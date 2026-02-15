Стало известно, сколько получил неожиданный чемпион Олимпиады из Казахстана

Ранее Life.ru писал, что главный фаворит фигурного катания на зимних Олимпийских играх, американец российского происхождения Илья Малинин, дважды упал в произвольной программе и сенсационно остался лишь восьмым. Позже фигурист признался, что был слишком уверен в себе, а давление Олимпиады оказалось сильнее любых расчётов.