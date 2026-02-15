Кибу с возу, жильё — на продажу: почему Лепс сливает особняк за полмиллиарда

Особняк Лепса подешевел в три раза.
На днях стало известно, что Григорий Лепс продаёт свою резиденцию в Подмосковье на Новой Риге. Стоимость её обозначена на уровне 550 млн рублей. Общественность сразу увязала событие с разрывом отношений певца со своей юной невестой — Авророй Кибой. На днях девушка дорого и богато отметила 20-летие, но Лепса на юбилее не было. Мать Авроры вспомнила о бывшем ухажёре дочери:
— Я была в шоке. Спросила: «Гриша, что Вы сюда ходите? Ну старый Вы для нас». А он сказал: «Татьяна Валерьевна, для Вас, может, и старый, а для Авроры — нет», — повеселила гостей Татьяна Киба.
Это уже не первая попытка Лепса избавиться от элитной недвижимости, ранее — весной 2025 года — она уже выставлялась на продажу, но за цену почти в три раза большую — 1,5 млрд рублей.
Скорее, к продаже имущества Лепса могут подтолкнуть финансовые трудности, а вовсе не закончившийся роман, в который многие в России так и не поверили. Недавно артист сетовал в СМИ, что юная невеста, дескать, опустошает его карманы дорогими поездками.
При этом в окружении владельца утверждают, что хозяин просто устал от обилия собственности, в таком количестве она ему уже не нужна и вырученные от продажи деньги он планирует вложить в строительство нового продюсерского центра.
Резиденция певца внушает уважение: 20 соток земли, на которых расположились два здания. Первое — побольше, 2756 кв. метров. Здесь оборудованы несколько музыкальных студий, восемь кабинетов, тренажёрный зал, бильярдная и комната для персонала. Есть четыре спальни с санузлами. Это, так сказать, рабочее место Лепса — продюсерский центр.
Второй дом — жилой, «всего» 1885 кв. метров. На цокольном этаже находятся санузел, гардеробная, комната для персонала, прачечная, серверная и два других техпомещения.
На первом этаже расположились душевая, прихожая, гостиная, кухня, столовая, два санузла, две гардеробных, зимний сад, комната отдыха, терраса и холл. Здесь же огромная спа-зона с бассейном и сауной. На мансардном этаже — библиотека.
Интерьеры помещений, по словам риелторов, «опережают время», ставка сделана не на показную роскошь, а функциональность, технологичность и удобство. При этом материалы и мебель — от ведущих западных производителей.
Где живёт Лепс: четыре квартиры и тайный участок.
Переживать о том, куда податься после продажи особняков, Лепсу не приходится — у артиста полно недвижимости в Москве. Сам певец в последние годы зарегистрирован на Саввинской набережной. Вдоль неё над Москвой-рекой возвышается элитный квартал престижного района Хамовники.
Стоимость квадратного метра в здешних новостройках достигает 1,3 млн рублей. А у артиста их здесь 300. Таким образом, стоимость жилья Лепса можно оценить в 400 млн рублей. В 2021 году поговаривали, что жильё он якобы оставил супруге Анне Шаплыковой и детям при разводе, однако свою регистрацию певец с тех пор так и не поменял.
Впрочем, неподалёку от этой квартиры находится ещё одна. Она расположена на Кутузовском проспекте — на съезде с Новоарбатского моста на набережную Тараса Шевченко. Здесь в распоряжении Лепса двушка в сталинке с видом на Москву-реку. Её площадь 52,4 кв. метра. Это жильё подешевле — квартиры схожей площади здесь можно приобрести примерно за 40 млн рублей.
Ещё одна квартира певца находится в Басманном районе столицы на улице Спартаковской. Здесь расположена квартира площадью 123 квадрата стоимостью около 60 млн рублей. Она появилась в жизни Лепса ещё в нулевые годы.
И, наконец, земельный участок в Тверской области, расположенный на Волге вблизи Старицкого монастыря. Его площадь составляет 4,2 га. В своих интервью артист рассказывал, что однажды там он планирует поселиться в уединении.
Лепс известен своим отношением к православию, он также является одним из крупнейших в России коллекционером старинных икон. По разным оценкам, общая стоимость его коллекции достигает нескольких десятков миллионов долларов.
Дорого и пусто: почему бизнес Лепса не взлетел.
Судя по данным официальных источников, с бизнесом у Григория Лепса не всё гладко. Скорее всего, сейчас он в основном зарабатывает своим талантом и хитами.
Фактически не работает горно-добывающее предприятие артиста «Исток-62», убытки приносит туристический бизнес «Алтайтревел», закрыт ресторан «Рюмка водки», в ноль функционирует ферма «Хлебосольное подворье Лепса».
Стабильность демонстрируют лишь продюсерский центр Лепса, который в 2024 году принёс 164 млн рублей выручки, а также ресторанная компания «Пить» — почти 50 млн.
Одна из его любимых бизнес-игрушек, в которую артист в своё время вложился с размахом, была «Лепс-оптика», фирма по продаже эксклюзивных солнцезащитных очков. Они продавались по ценам от 14 тысяч до 32 тысяч рублей. Впрочем, в последние годы компания стала терпеть убытки и в итоге поставки очков в магазины прекратились вовсе.
Сейчас на некоторых онлайн-площадках распродаются остатки с огромным дисконтом — до 75% от первоначальной стоимости. Впрочем, их ещё нужно поискать, фанаты певца жалуются, что на самом деле очков у продавцов в наличии больше нет.
Ещё одну подобную фирму — ювелирный дом Gregory Leps Jewelry — Лепс переписал на свою жену при разводе. В отличие от очёчного бизнеса, этот проект прибыльный до сих пор — в 2024 году выручка дома достигла 44 млн рублей.