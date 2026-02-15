Жители Одессы вышли на протест: движение автомобилей по одной из улиц затруднено

На Украине снова началась акция протеста. На этот раз митинг организовали в Одессе. Жители перекрыли одну из улиц в ходе протеста против длительных отключений света. Об этом пишут вечером 14 февраля местные Telegram-каналы.
Жители, согласно имеющимся данным, ходят вдоль дороги, тем самым затрудняя движение автомобилей. Одесситы, стоит отметить, уже выходили на подобные акции. Они пытаются бороться с регулярными отключениями электричества.
Ранее жители Киева организовали митинг из-за длительного отсутствия света в домах. Они устроили акцию протеста в центре города. Киевляне перекрыли улицу Уинстона Черчилля и бульвар Рады. Опубликованные фотографии с митинга свидетельствовали о массовости проводимого протеста.