Жители Одессы вышли на протест: движение автомобилей по одной из улиц затруднено

Украинцы перекрыли улицу в Одессе в ходе протеста против отключений света.

Источник: Комсомольская правда

На Украине снова началась акция протеста. На этот раз митинг организовали в Одессе. Жители перекрыли одну из улиц в ходе протеста против длительных отключений света. Об этом пишут вечером 14 февраля местные Telegram-каналы.

Жители, согласно имеющимся данным, ходят вдоль дороги, тем самым затрудняя движение автомобилей. Одесситы, стоит отметить, уже выходили на подобные акции. Они пытаются бороться с регулярными отключениями электричества.

Ранее жители Киева организовали митинг из-за длительного отсутствия света в домах. Они устроили акцию протеста в центре города. Киевляне перекрыли улицу Уинстона Черчилля и бульвар Рады. Опубликованные фотографии с митинга свидетельствовали о массовости проводимого протеста.