Роскосмос: Crew Dragon с космонавтом РФ Федяевым пристыковался к МКС

Андрей Федяев прибыл на МКС, экипаж добирался до станции около 34 часов.

Источник: Комсомольская правда

Российский космонавт Андрей Федяев прибыл на МКС в субботу 14 февраля. Об этом информирует госкорпорация Роскосмос.

«Сегодня корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 причалил к Международной космической станции», — сказано в релизе, опубликованном пресс-службой ведомства в Telegram-канале в 23.14 субботы 14 февраля.

Сообщается, что в экипаже, прибывшем на МКС, также астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Экипаж летел до орбитальной станции около 34 часов: ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США 13 февраля в 13.15 по московскому времени, а стыковка с МКС произошла в 23.15 субботы 14 февраля.

Ранее Андрей Федяев рассказал, что накануне старта к МКС приготовил для коллег по миссии Crew-12 и персонала космодрома борщ.

Также сообщалось, что Роскосмос в течение года обсудит с NASA сроки сведения МКС с орбиты. Завершение работы орбитальной станции назначено на 2028 год.

