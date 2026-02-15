СБУ возбудила дело против комика Нурлана Сабурова за поддержку бойцов СВО

Казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова внесли в базу украинского экстремистского ресурса «Миротворец», где его обвинили в покушении на суверенитет Украины и финансировании ВС России. Параллельно в Казахстане допустили возможность проверки артиста по статье о наемничестве, а в РФ ему ранее запретили въезд на 50 лет. Что происходит вокруг артиста, грозит ли ему уголовное преследование и что будет с его шоу — в материале «Газеты.Ru».