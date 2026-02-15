Украинский фигурист Марсак разместил оскорбления в адрес Гуменника в соцсетях

Марсак катался сразу после россиянина и допустил несколько ошибок. В итоге он занял 19-е место. Сам фигурист объяснил провал тем, что выступал после Гуменника.
«Это невероятно расшатывает, как и выступление после российского недоразумения», — говорилось в одном из постов.
Напомним, Гуменник набрал 271,21 балла по сумме двух программ. Он занял шестое место на соревнованиях. Победу одержал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров.
