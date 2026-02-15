Ричмонд
Украинский фигурист Марсак разместил оскорбления в адрес Гуменника в соцсетях

Украинский фигурист Кирилл Марсак сделал репосты постов с оскорблениями в адрес российского спортсмена Петра Гуменника. Оскорбительные публикации появились после выступления Гуменника в произвольной программе на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Life.ru

Марсак катался сразу после россиянина и допустил несколько ошибок. В итоге он занял 19-е место. Сам фигурист объяснил провал тем, что выступал после Гуменника.

«Это невероятно расшатывает, как и выступление после российского недоразумения», — говорилось в одном из постов.

Напомним, Гуменник набрал 271,21 балла по сумме двух программ. Он занял шестое место на соревнованиях. Победу одержал фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров.

