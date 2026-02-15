Ричмонд
Захарова прокомментировала выпад Зеленского в адрес Орбана в Мюнхене

Зеленский уничтожил армию Украины на деньги, отобранные у жителей Европы, в том числе венгров, заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский негативно высказывается о Венгрии после того, как уничтожил армию Украины на деньги, отобранные у жителей Европы, в том числе венгров.

Она напомнила, что Зеленский оскорбительно высказался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала она в Telegram.

Напомним, Зеленский сделал оскорбительное высказывание в адрес Орбана, сказал венгерский министр «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередное оскорбление со стороны Зеленского, заявил, что Украина не войдёт в ЕС.

По информации Berliner Zeitung, конфликт между Орбаном и Зеленским может осложнить планы украинской стороны по вступлению в ЕС, а также углублению сотрудничества с европейскими структурами.

Ранее сообщалось, что профессор из Норвегии Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.

