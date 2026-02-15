Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский негативно высказывается о Венгрии после того, как уничтожил армию Украины на деньги, отобранные у жителей Европы, в том числе венгров.
Она напомнила, что Зеленский оскорбительно высказался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
«И это говорит наркоман-неонацист, который армию своей страны угробил на деньги, отобранные у европейцев, включая венгров», — написала она в Telegram.
Напомним, Зеленский сделал оскорбительное высказывание в адрес Орбана, сказал венгерский министр «отращивает живот», вместо того чтобы наращивать армию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя очередное оскорбление со стороны Зеленского, заявил, что Украина не войдёт в ЕС.
По информации Berliner Zeitung, конфликт между Орбаном и Зеленским может осложнить планы украинской стороны по вступлению в ЕС, а также углублению сотрудничества с европейскими структурами.
Ранее сообщалось, что профессор из Норвегии Гленн Дизен подверг критике выступление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил, что прозвучали детские угрозы.