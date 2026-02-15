Побег дочери Сталина, пуля для актрисы и свадьба с Онассис: 5 запретных романов с иностранцами в СССР

После возвращения к мирной жизни актрисе позволили вновь сниматься, однако прежней популярности она уже не достигла. Тем не менее она продолжала работать в кино, появлялась в фильмах «Операция Ы», «Москва слезам не верит», в эпизодах других картин. В 1981 году Фёдорова была убита в своей квартире при невыясненных обстоятельствах. Её дочь от американца, Виктория, тоже была известной актрисой, а впоследствии перебралась в США, где вышла замуж, родила сына, работала моделью и умерла в 2012 году.