В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

МЧС: в Подмосковье 15 февраля ожидаются дождь, мокрый снег и гололедица.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. МЧС России по Московской области сообщило, что 15 февраля ожидаются резкое понижение температуры воздуха, дождь, мокрый снег и сильная гололедица на дорогах.

«С трех часов до девяти часов 15 февраля на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, на дорогах сильная гололедица», — сообщается в канале МЧС Московской области на платформе Max.

Также отмечается, что в период с девяти часов утра до девяти часов вечера осадки будут постепенно прекращаться, однако гололедица на дорогах сохранится.

Как следует из карты Гидрометцентра, в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности до 18 февраля.