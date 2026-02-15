В Подмосковье объявили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

«С трех часов до девяти часов 15 февраля на территории Московской области ожидается резкое понижение температуры воздуха, осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные, на дорогах сильная гололедица», — сообщается в канале МЧС Московской области на платформе Max.