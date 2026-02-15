Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал ОИ

Во втором квалификационном забеге 21-летний спортсмен финишировал пятым с результатом 2 минуты 19,117 секунды. Победу в забеге одержал представитель Латвии Робертс Крузбергс (2.18,237). В полуфинал выходят по три лучших спортсмена из каждого забега, а также три атлета, показавших лучшее время среди четвертых мест, но Посашков не попал в число проходных результатов.