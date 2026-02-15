Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал ОИ

Российский шорт-трекист Иван Посашков завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, не сумев выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.
Во втором квалификационном забеге 21-летний спортсмен финишировал пятым с результатом 2 минуты 19,117 секунды. Победу в забеге одержал представитель Латвии Робертс Крузбергс (2.18,237). В полуфинал выходят по три лучших спортсмена из каждого забега, а также три атлета, показавших лучшее время среди четвертых мест, но Посашков не попал в число проходных результатов.
Ранее на ОИ шорт-трекист также не смог преодолеть квалификацию на дистанции 1000 метров — он был дисквалифицирован за столкновение с соперником.
До этого стало известно, что российская шорт-трекистка Алена Крылова пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира на дистанции 1000 метров на Играх в Милане.
10 февраля на Олимпиаде выступили сразу шесть наших спортсменов: лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник. Коростелеву, Непряевой, Посашкову и Крыловой, к сожалению, не удалось занять высоких мест. «Вечерняя Москва» продолжает следить за Олимпийскими играми в Милане и рассказывать о самых ярких моментах.