Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский шорт-трекист Посашков не смог выйти в полуфинал ОИ

Российский шорт-трекист Иван Посашков завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, не сумев выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.

Российский шорт-трекист Иван Посашков завершил выступление на Олимпийских играх в Италии, не сумев выйти в полуфинал на дистанции 1500 метров. Об этом стало известно в субботу, 14 февраля.

Во втором квалификационном забеге 21-летний спортсмен финишировал пятым с результатом 2 минуты 19,117 секунды. Победу в забеге одержал представитель Латвии Робертс Крузбергс (2.18,237). В полуфинал выходят по три лучших спортсмена из каждого забега, а также три атлета, показавших лучшее время среди четвертых мест, но Посашков не попал в число проходных результатов.

Ранее на ОИ шорт-трекист также не смог преодолеть квалификацию на дистанции 1000 метров — он был дисквалифицирован за столкновение с соперником.

До этого стало известно, что российская шорт-трекистка Алена Крылова пробилась в четвертьфинал олимпийского турнира на дистанции 1000 метров на Играх в Милане.

10 февраля на Олимпиаде выступили сразу шесть наших спортсменов: лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, саночница Дарья Олесик и фигурист Петр Гуменник. Коростелеву, Непряевой, Посашкову и Крыловой, к сожалению, не удалось занять высоких мест. «Вечерняя Москва» продолжает следить за Олимпийскими играми в Милане и рассказывать о самых ярких моментах.