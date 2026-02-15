Роналду вернулся после бойкота и сразу принёс победу «Аль-Насру»

Напомним, Роналду пропустил две встречи чемпионата из-за конфликта с руководством. Причинами недовольства называли недостаточные инвестиции со стороны госфонда по сравнению с клубами-конкурентами, а также задержки зарплат сотрудникам. После урегулирования всех вопросов и погашения задолженностей форвард вернулся в состав.