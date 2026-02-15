Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду вернулся после бойкота и сразу принёс победу «Аль-Насру»

В матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде обыграл «Аль-Фатех» со счётом 2:0. Голы забили Криштиану Роналду (18-я минута) и Айман Яхья (78). Для звёздного португальца этот матч стал первым после завершения бойкота.

Напомним, Роналду пропустил две встречи чемпионата из-за конфликта с руководством. Причинами недовольства называли недостаточные инвестиции со стороны госфонда по сравнению с клубами-конкурентами, а также задержки зарплат сотрудникам. После урегулирования всех вопросов и погашения задолженностей форвард вернулся в состав.

Ранее сообщалось, что саудовская Про-Лига столкнулась с колоссальными финансовыми потерями после того, как американский телеканал FOX Sports разорвал контракт на трансляцию матчей. По мнению экспертов, уход такого крупного международного партнёра, как FOX, может серьёзно подорвать глобальную репутацию и инвестиционную привлекательность саудовского футбола.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.