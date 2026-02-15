Ричмонд
В Новосибирске обнародованы засекреченные кадры военного конфликта в Афганистане: 17 фото памяти

15 февраля в России объявлен Днем памяти воинов-интернационалистов. В этом году отмечается 37 годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В ходе боевых действий погибло 141 человек из Новосибирской области, ещё двое считались пропавшими без вести. Всего через эту войну прошли около 15 000 жителей Новосибирской области. Следует подчеркнуть, что 15 февраля вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооруженных конфликтах за пределами страны. Мы отдаём дань памяти солдатам и офицерам, всем тем, кто до конца остался верен своей клятве, ценой жизни исполнил свой долг перед Родиной!

Фото: архив мэрии Новосибирска.

