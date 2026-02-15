Рядовой Михаил Степашко сорвал диверсию ВСУ

«В процессе ведения воздушной разведки рядовой Степашко обнаружил приближение вражеской диверсионной группы, которая скрытно подбиралась к складам с боеприпасами. Не теряя ни минуты, Михаил доложил командованию по средствам радиосвязи об обнаружении украинских боевиков, что помогло российским военнослужащим оперативно перегруппироваться и занять выгодные позиции для боя», — говорится в сообщении.