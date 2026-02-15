Рядовой Михаил Степашко сорвал диверсию ВСУ

Российский военнослужащий Михаил Степашко выявил украинскую диверсионную группу и помог сослуживцам ликвидировать диверсантов, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Степашко, который выполнял боевую задачу по обороне позиций на наблюдательном посту, заметил приближение противника к российским складам с боеприпасами.
«В процессе ведения воздушной разведки рядовой Степашко обнаружил приближение вражеской диверсионной группы, которая скрытно подбиралась к складам с боеприпасами. Не теряя ни минуты, Михаил доложил командованию по средствам радиосвязи об обнаружении украинских боевиков, что помогло российским военнослужащим оперативно перегруппироваться и занять выгодные позиции для боя», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Андрее Найманове. Прапорщик Найманов выполняет боевые задачи в составе санитарно-эвакуационного поста. Он оказал помощь раненым в ходе артиллерийского обстрела позиций РФ со стороны украинских войск.
«Несмотря на непрерывные атаки противника с разными видами вооружения, Андрей Найманов вместе с медицинской группой выдвинулся в указанный район. Прибыв на место, группа под руководством прапорщика Найманова незамедлительно приступила к оказанию помощи раненым и эвакуации их в санитарный автомобиль», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.