Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одна из производственных линий украинских ракет «Фламинго» была уничтожена в результате ракетного удара. Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Отвечая на вопрос о развертывании производства этих ракет, Зеленский признал, что у Украины их «немного».
— Одна большая производственная линия была уничтожена в результате ракетного удара, — заявил украинский лидер.
Он также подчеркнул, что может говорить об этом, поскольку инцидент произошел некоторое время назад, передает ТАСС.
21 января бывший заместитель командующего Сил Специальных операций Вооруженных сил Украины генерал-майор Сергей Кривонос сообщил, что ракеты «Фламинго», которые продвигает Зеленский, так и не запустили в серию. Изделия не прошли положенных испытаний и опасны для расчетов, поскольку они взрываются на старте.
29 ноября 2025 года СМИ сообщили, что из-за коррупционного скандала на Украине чешские активисты приняли решение не переводить средства производителю ракет «Фламинго». Организация усомнилась в том, что ракета вообще способна взлететь. По данным журналистов, местные активисты собрали более 12,5 миллиона крон (примерно 47 миллионов рублей — прим. «ВМ»), но деньги остались на их счетах.