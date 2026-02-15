Зеленский: Одна из линий по производству ракет «Фламинго» уничтожена

29 ноября 2025 года СМИ сообщили, что из-за коррупционного скандала на Украине чешские активисты приняли решение не переводить средства производителю ракет «Фламинго». Организация усомнилась в том, что ракета вообще способна взлететь. По данным журналистов, местные активисты собрали более 12,5 миллиона крон (примерно 47 миллионов рублей — прим. «ВМ»), но деньги остались на их счетах.