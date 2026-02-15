Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в 2026 году уже не будет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«В этом году я могу с уверенностью сказать, что не будет уже пандемического подъема (гриппа и ОРВИ — ред.)», — сказал Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла в России за неделю на 11,6%, а COVID‑19 — на 10,9%. При этом число заболевших гриппом снизилось.