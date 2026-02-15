Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко рассказал, будет ли в России пандемия гриппа и ОРВИ

РИА Новости: Онищенко считает, что пандемии гриппа и ОРВИ уже не будет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Пандемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в России в 2026 году уже не будет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«В этом году я могу с уверенностью сказать, что не будет уже пандемического подъема (гриппа и ОРВИ — ред.)», — сказал Онищенко.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла в России за неделю на 11,6%, а COVID‑19 — на 10,9%. При этом число заболевших гриппом снизилось.