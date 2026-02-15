Ричмонд
Болельщики сборной Дании принесли флаг Гренландии на матч со сборной США

Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу американских хоккеистов.

МИЛАН, 15 февраля. /ТАСС/. Болельщики сборной Дании по хоккею пронесли флаг Гренландии на матч группового этапа олимпийского турнира против команды США.

Болельщиков с флагом Гренландии показали во время трансляции игры. Встреча закончилась со счетом 6:3 в пользу сборной США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.

