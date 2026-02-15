Ричмонд
Сборная США обыграла Данию в хоккейном матче на Олимпиаде

Сборная США обыграла Данию со счётом 6:3 во втором туре группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Игра прошла в Милане.

За американцев забили Мэтт Болди на четвёртой минуте, Брэди Ткачук на 30-й, Джек Айкел на 31-й, Ноа Ханифин на 38-й, Джейк Гюнцель на 48-й и Джек Хьюз на 55-й минуте. У датчан отличились Ник Олесен на второй минуте, Николас Йенсен на 12-й и Филлип Бруггиссер на 40-й минуте.

Команды США и Дании играют в группе С вместе с Латвией и Германией. 14 февраля латвийцы победили немцев со счётом 4:3. Американцы одержали вторую победу подряд — ранее они разгромили Латвию 5:1. Датчане в первом туре проиграли Германии 1:3.

15 февраля сборная США сыграет с немцами, а датчане встретятся с латвийцами в заключительном туре группового этапа.

Ранее сборная Финляндии установила рекорд турнира — разгромила Италию со счётом 11:0. Но эта победа не помогла финнам занять первое место в группе. Словакия, Финляндия и Швеция набрали по шесть очков. Словаки вышли в четвертьфинал с первой строчки благодаря лучшим дополнительным показателям.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

