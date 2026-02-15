Сборная США обыграла Данию в хоккейном матче на Олимпиаде

За американцев забили Мэтт Болди на четвёртой минуте, Брэди Ткачук на 30-й, Джек Айкел на 31-й, Ноа Ханифин на 38-й, Джейк Гюнцель на 48-й и Джек Хьюз на 55-й минуте. У датчан отличились Ник Олесен на второй минуте, Николас Йенсен на 12-й и Филлип Бруггиссер на 40-й минуте.