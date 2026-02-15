Определились полуфинальные пары женского олимпийского хоккейного турнира

Ранее Life.ru писал про матч мужского хоккейного турнира в котором сборная Финляндии разгромила команду Италии со счётом 11:0. Однако феерия финнов не помогла им занять первое место в группе. Словакия, Финляндия и Швеция набрали одинаковое количество очков (по 6), но именно словаки благодаря дополнительным показателям вышли в четвертьфинал с первой строчки.