Определились полуфинальные пары женского олимпийского хоккейного турнира

Путёвки в следующий этап завоевали сборные США (разгромили Италию 6:0), Швеции (обыграли Чехию 2:0), Канады (победили Германию 5:1) и Швейцарии (выиграли у Финляндии 1:0).
В полуфиналах встретятся: США — Швеция и Канада — Швейцария. Оба матча пройдут 16 февраля в Милане. Финальная игра и поединок за бронзу состоятся 19 февраля.
Ранее Life.ru писал про матч мужского хоккейного турнира в котором сборная Финляндии разгромила команду Италии со счётом 11:0. Однако феерия финнов не помогла им занять первое место в группе. Словакия, Финляндия и Швеция набрали одинаковое количество очков (по 6), но именно словаки благодаря дополнительным показателям вышли в четвертьфинал с первой строчки.
