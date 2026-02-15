Ричмонд
Определились полуфинальные пары женского олимпийского хоккейного турнира

На Олимпийских играх в Милане завершились четвертьфинальные матчи женского хоккейного турнира. По их итогам определились пары полуфиналистов.

Источник: Life.ru

Путёвки в следующий этап завоевали сборные США (разгромили Италию 6:0), Швеции (обыграли Чехию 2:0), Канады (победили Германию 5:1) и Швейцарии (выиграли у Финляндии 1:0).

В полуфиналах встретятся: США — Швеция и Канада — Швейцария. Оба матча пройдут 16 февраля в Милане. Финальная игра и поединок за бронзу состоятся 19 февраля.

Ранее Life.ru писал про матч мужского хоккейного турнира в котором сборная Финляндии разгромила команду Италии со счётом 11:0. Однако феерия финнов не помогла им занять первое место в группе. Словакия, Финляндия и Швеция набрали одинаковое количество очков (по 6), но именно словаки благодаря дополнительным показателям вышли в четвертьфинал с первой строчки.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

