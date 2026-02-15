Врач рассказал, как пережить резкие перепады температур

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в пятницу в Москве началась оттепель, температура воздуха поднялась выше нуля градусов. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что после первой оттепели в воскресенье в столицу придет резкое похолодание.