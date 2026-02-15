Лоукостер Jet2 пожизненно запретил полеты двум пассажирам за драку на рейсе

Британская авиакомпания Jet2 пожизненно запретила двум пассажирам пользоваться ее услугами после массовой драки на борту самолета, следовавшего из Антальи в Манчестер. Из-за инцидента лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Брюсселе. Об этом пишет газета The Sun.
По информации издания, дебош произошел вечером 12 февраля на рейсе LS896. Очевидцы сообщили, что один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения начал выкрикивать расистские замечания в адрес окружающих, а когда бортпроводники попытались его успокоить, завязалась потасовка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчины дерутся в проходе между кресел на фоне криков и нецензурной брани.
В авиакомпании назвали поведение нарушителей «ужасающим» и подтвердили, что после посадки в Брюсселе оба были сняты с рейса и переданы полиции.
— Мы можем подтвердить, что двум пассажирам, нарушившим общественный порядок, будет запрещено летать с нами пожизненно, — сообщили газете в пресс-службе компании.
Компания также намерена добиваться возмещения ущерба, связанного с перенаправлением рейса.
Самолет продолжил полет в Манчестер и прибыл в пункт назначения около 22:00 по местному времени. Пассажиры поблагодарили экипаж за профессионализм в «крайне напряженной ситуации».
13 февраля пьяный мужчина устроил дебош по прилете самолета из Хургады (Египет) в московский аэропорт Шереметьево. Гражданин начал буянить на борту, что привело к 20-минутной задержке при высадке пассажиров.