Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лоукостер Jet2 пожизненно запретил полеты двум пассажирам за драку на рейсе

Британская авиакомпания Jet2 пожизненно запретила двум пассажирам пользоваться ее услугами после массовой драки на борту самолета, следовавшего из Антальи в Манчестер. Из-за инцидента лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Брюсселе. Об этом пишет газета The Sun.

Британская авиакомпания Jet2 пожизненно запретила двум пассажирам пользоваться ее услугами после массовой драки на борту самолета, следовавшего из Антальи в Манчестер. Из-за инцидента лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Брюсселе. Об этом пишет газета The Sun.

По информации издания, дебош произошел вечером 12 февраля на рейсе LS896. Очевидцы сообщили, что один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения начал выкрикивать расистские замечания в адрес окружающих, а когда бортпроводники попытались его успокоить, завязалась потасовка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчины дерутся в проходе между кресел на фоне криков и нецензурной брани.

В авиакомпании назвали поведение нарушителей «ужасающим» и подтвердили, что после посадки в Брюсселе оба были сняты с рейса и переданы полиции.

— Мы можем подтвердить, что двум пассажирам, нарушившим общественный порядок, будет запрещено летать с нами пожизненно, — сообщили газете в пресс-службе компании.

Компания также намерена добиваться возмещения ущерба, связанного с перенаправлением рейса.

Самолет продолжил полет в Манчестер и прибыл в пункт назначения около 22:00 по местному времени. Пассажиры поблагодарили экипаж за профессионализм в «крайне напряженной ситуации».

13 февраля пьяный мужчина устроил дебош по прилете самолета из Хургады (Египет) в московский аэропорт Шереметьево. Гражданин начал буянить на борту, что привело к 20-минутной задержке при высадке пассажиров.