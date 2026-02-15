Лоукостер Jet2 пожизненно запретил полеты двум пассажирам за драку на рейсе

По информации издания, дебош произошел вечером 12 февраля на рейсе LS896. Очевидцы сообщили, что один из пассажиров в состоянии алкогольного опьянения начал выкрикивать расистские замечания в адрес окружающих, а когда бортпроводники попытались его успокоить, завязалась потасовка. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчины дерутся в проходе между кресел на фоне криков и нецензурной брани.