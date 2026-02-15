Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта

Юрист Хаминский: право требовать копию паспорта есть у нотариусов и МФЦ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Органы государственной власти и организации нередко просят у граждан копию паспорта. Когда они вправе это делать, а когда можно отказать, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Паспортные данные относятся к персональным данным человека, и требовать их могут лишь лица, названные в законе, и только с конкретными целями.

«В частности, копию паспорта имеют право запрашивать государственные органы, нотариусы, банки, МФЦ, работодатели (при приеме на работу) и операторы связи для оформления договоров и сделок. В большинстве случаев требуется письменное согласие на обработку персональных данных», — разъяснил Хаминский.

Кроме того, запрашивать копию паспорта имеют право правоохранительные органы и нотариусы. А вот при покупке билетов и заселении в отель достаточно просто показать паспорт, заключил он.