Названы организации, которые имеют право требовать копию паспорта

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Органы государственной власти и организации нередко просят у граждан копию паспорта. Когда они вправе это делать, а когда можно отказать, рассказал агентству «Прайм» руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.